Das heutige Hessen wurde am 19. September 1945 durch US-General Dwight D. Eisenhower, Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte in Europa, proklamiert (also: amtlich verkündet), damals noch unter dem Namen Groß-Hessen.

Es erhielt als erstes, noch heute bestehendes Bundesland der Bundesrepublik durch eine Volksabstimmung am 1. Dezember 1946 eine neue demokratische Verfassung und den Namen Hessen. Es kann also in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiern.