Hessentags-Musical "Ester" geht an den Start

Szene aus einer Aufführung des Musicals "Ester": Hierzulande beginnen bald Proben, an denen Kinder teilnehmen können, die das Stück zum Hessentag in Haiger spielen möchten. Archivfoto: Evangelische Kirchengemeinde Seibersbach

HAIGER/DILLENBURG - Jetzt soll es mit den Proben für das Kindermusical zum Hessentag in Haiger losgehen: Joachim Raabe und Petra Denker laden Kinder und Jugendliche ab der ersten Klasse ein, nach den Weihnachtsferien, also ab 10. Januar, im Projektchor mitzusingen.

Auf dem Programm steht das Kindermusical "Ester", das speziell für den Hessentag 2022 in Haiger von Joachim Raabe komponiert und von Dietmar Fischenich getextet wurde. Katholische und evangelische Kirchengemeinden agieren dabei zwar gemeinsam, die Chöre proben zunächst jedoch getrennt.

Ein Chor probt in der katholischen Kirche

Der Kinderchor der katholischen Pfarrgemeinde "Zum guten Hirten an der Dill" trifft sich unter Leitung von Joachim Raabe montags - beginnend am 10. Januar - beziehungsweise mittwochs im Pfarrsaal und der katholischen Pfarrkirche in Haiger.

Dabei sind die Mitwirkenden in drei Altersgruppen unterteilt: Die "Kids" (zweites bis fünftes Schuljahr) proben von 15.30 bis 16.30 Uhr. Die "Teens" (ab Klasse 6) sowie die "Mäuse" (ab 4 Jahren bis erste Klasse) sind von 16.30 bis 17.30 Uhr an der Reihe.

Die Kinderkantorei der evangelischen Kirchengemeinde Dillenburg probt mittwochs - beginnend am 12. Januar - von 16.30 bis 17.15 Uhr im Gemeindehaus Zwingel in Dillenburg. Die Leitung hat Petra Denker. Auch Jugendliche ab der fünften Klasse können mitmachen: Sie singen im Figuralchor mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr, ebenfalls im Gemeindehaus Zwingel. Zur Teilnahme an den Proben genügt die Vorlage des schulischen Corona-Testhefts.

Freizeit in Jugendherberge

in Bad Marienberg geplant

Für das Wochenende vom 29. April bis 1. Mai ist eine Probenfreizeit in der Jugendherberge Bad Marienberg geplant. Die Uraufführung des Musicals soll am Samstag, 18. Juni, um 15 und um 17 Uhr beim Hessentag in Haiger über die Bühne gehen. Eine weitere Aufführung ist in Vorbereitung.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Petra Denker per E-Mail an die Adresse petra.denker@ekhn.de oder bei Joachim Raabe per E-Mail an joeraabe@aol.com.