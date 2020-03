Hier wandern die Kröten im Lahn-Dill-Kreis

Die Datenbank des Naturschutzbundes über Krötenzäune in Deutschland enthält aktuell 925 Anlagen, davon 110 in Hessen. Im Lahn-Dill-Kreis gibt es an folgenden Straßen während der Wanderzeit Schutzanlagen für die Amphibien: Bechlinger Bach (an der Landesstraße von Aßlar nach Bechlingen), Donsbach (an der Straße zwischen Donsbach und Uckersdorf), Steinbach (an der Straße zwischen Steinbach und Rodenbach), Altenkirchen (an der Straße zwischen Altenkirchen und Bellersdorf), Griedelbach (an der Landesstraße zwischen Griedelbach und Oberwetz) und Hasselborn (Ortseingang Hasselborn an der Straße nach Brandoberndorf).

Zudem steht ein Zaun an der alten B 49 von Dutenhofen nach Gießen, kurz hinter dem Bahnübergang an den Heuchelheimer Seen. (red)