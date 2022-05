Hilfe für Wildbienen im Lahn-Dill-Kreis

"Diese Röhren werden auf eine Länge von 10 bis 15 Zentimeter gekürzt": Viele Wildbienen stehen auf Brutröhrchen, zum Beispiel aus Schilf oder Bambus. Symbolfoto: Martin Schutt/zb/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Zu Beginn des Frühlings machen viele Gartenbesitzer erste Pläne für die neue Saison. Jetzt sei die ideale Gelegenheit, so schreibt der in Wetzlar beheimatete Landesverband des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) in einer Mitteilung, den Garten insektenfreundlich zu gestalten und damit etwas für die Artenvielfalt vor der eigenen Haustür zu tun.

Auch wenn es an manchen Tagen morgens noch kühl ist, sind bereits die ersten Wildbienen unterwegs. Mit einer geeigneten Nisthilfe kann man einige dieser Wildbienenarten dabei unterstützen, ihre Eier abzulegen. "Die meisten Insektenhotels aus Baumärkten sind leider eher dekorativ als artgerecht und werden von den Insekten nicht angenommen", sagt Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des Nabu Hessen. Deshalb sorge man am besten für reichlich natürliche Nistplätze oder baue selbst ein Insektenhotel und stelle es im eigenen Garten auf.

Als Brutröhren für Wildbienen könnten zum Beispiel Schilf oder Bambus dienen. "Diese Röhren werden auf eine Länge von zehn bis 15 Zentimeter gekürzt. Dabei sollten die vorkommenden Knoten das Ende der Röhrchen von hinten verschließen, damit die Brutkammern nach hinten hin bereits sicher verschlossen sind", erklärt der Biologe Eppler. Hartholz wie Buche sei als Material für ein Wildbienenhotel gut geeignet. Die Brutgänge sollten hierbei immer in Längsrichtung gebohrt werden, um Risse und das Aufquellen von Splinten zu vermeiden. "Die Bohrungen müssen absolut sauber und sehr sorgfältig geglättet sein. Wildbienen nehmen sie sonst nicht an, weil sie sich ihre Flügel verletzen würden", rät Gerhard Eppler.

Löcher mit einem Durchmesser von zwei bis acht Millimetern würden von verschiedenen Wildbienenarten angenommen. Das fertige Wildbienenhotel sollte an einen sonnigen, wettergeschützten Platz aufgestellt werden, an dem man auch den Einzug der ersten Wildbienen miterleben kann.

"Besonders spannend ist es, die einzeln lebenden Bienen bei ihrer Arbeit zu beobachten. Das ist gefahrlos möglich, denn Wildbienen sind harmlos und friedlich. Von einem ruhigen Platz aus kann man das Treiben beobachten, wenn Bienen Baumaterial und Brutnahrung zu ihrer Niströhre tragen", erklärt der Landesvorsitzende.

Derartige Insektenhotels böten allerdings nur rund 30 der etwa 580 in Deutschland vorkommenden Wildbienenarten einen Platz für die Brut. Der Großteil der Wildbienen brüte in unbewachsenen Sandflächen. "Mit offenen Sandstellen oder einer kleinen Sandkiste im Garten oder auf dem Balkon schafft man auch für diese Arten einen wertvollen Lebensraum", so Gerhard Eppler.

Wichtig sei, bei solchen Angeboten für bodenlebende Bienen ungewaschenen Sand zu verwenden, sodass die mühsam gegrabenen Brutröhren nicht in sich zusammenbrechen.

Auch eine regelmäßig gereinigte Wasserquelle im eigenen Garten unterstütze die fleißigen Bienchen. "Aufgrund des Klimawandels hatten wir einige sehr trockene und heiße Sommer, in denen auch die Insekten unter dem Wassermangel litten", berichtet Gerhard Eppler. Eine flache Schale mit täglich frisch eingefülltem Wasser sowie Steinen, auf denen die Insekten landen können, könne hier Abhilfe schaffen.