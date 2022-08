Hilfe in Dillenburg: Alkoholkranke erzählt ihre Geschichte

Das Diakonische Werk an der Dill weiht am Donnerstag, 1. September, den neuen Standort von "Stabil" in Dillenburg in der Straße Am Güterbahnhof 19 offiziell ein. Ab 12.30 Uhr bis 15 Uhr können sich Interessierte die Einrichtung anschauen.

Seit zwei Jahren ist die Tagesstruktur dort ansässig. Zuvor war "Stabil" zwölf Jahre lang in Herbornseelbach. Eröffnet wurde das Angebot im Jahr 2004 in Haiger an der Rodenbacher Straße.

"Stabil" steht für Stabilität - Tagesstruktur - Arbeit - Beschäftigung - Integration - LebenDiese Begriffe beschreiben die Ziele des Angebots.

In Herbornseelbach gab es neben der Suchtarbeit auch die Möglichkeit, Menschen, die psychisch angeschlagen sind, Beschäftigung zu gebenAuftraggeber war beispielsweise ein Unternehmen der heimischen Automobilzuliefererbranche. "Dies brach aber wegen der Krise 2009 ein", erinnert sich Karl Müßener, Leiter des Diakonischen Werks an der Dill.

Die Beschäftigung hat sich verändert. Heute bekleben die Teilnehmer Eierkartons mit Etiketten. Auftraggeber ist ein Eierkartonproduzent, der bundesweit liefert. Durch eine Zusammenarbeit mit den Dillenburger Werkstätten der Lebenshilfe werden bei "Stabil" auch die bekannten Anzünder "Calumet" hergestellt. Das Programm enthält noch weitere Angebote wie Holzdekorationen und Mäharbeiten.

Die Tagesstruktur setzt außerdem auf den lebenspraktischen BereichDabei geht es um Fragen wie "Wie kaufe ich ein?" und "Wie bereite ich eine Mahlzeit zu?".

Viele Teilnehmer haben langjährige "Karrieren" hinter sich, sind durch ihre Sucht körperlich und geistig eingeschränktAndere kommen bei "Stabil" zur Ruhe und sammeln neue Kräfte"Es hat Teilnehmer gegeben, die wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt eingestiegen sind", berichtet Karl Müßener.

Die Teilnehmer kommen durch die Suchtberatung des Diakonischen Werks und das "Haus Caruso", einer Einrichtung für Suchtkranke in Oberscheld, zu "Stabil". Das Diakonische Werk steht dabei in engem Kontakt mit dem Job-Center und der Klinik Eschenburg in Wissenbach. Wer die Tagesstruktur besuchen möchte, muss dies selbst äußern.

Aktuell hat "Stabil" 15 Teilnehmer. Es gibt 22 Plätze, davon sind sechs für Teilnehmer, die über das Job-Center die Hilfe annehmen möchten.