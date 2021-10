Hilfe, Rat und ein offenes Ohr in Dillenburg

Sie sind Ansprechpartnerinnen in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Caritasverbandes (v. l.): Carolin Hoffmann-Berthel, Regine Syska und Marion Stroh. Foto: Caritasverband

DILLENBURG - Die Hintergasse 2 in Dillenburg ist Anlaufstelle der Caritas für Hilfesuchende in schwierigen Lebenssituationen. "Seit der Corona-Pandemie hat der Bedarf an unseren Beratungsgesprächen deutlich zugenommen", sagt Regina Syska, Psychologin der Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Caritas Wetzlar/Lahn-Dill-Eder. "Daher freuen wir uns, dass unsere Beratungsstelle in Dillenburg durch Carolin Hoffmann-Berthel Verstärkung erhält. Damit können wir im nördlichen Lahn-Dill-Kreis deutlich mehr Beratungen anbieten."

Probleme in der Partnerschaft, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Trennungssituationen, Familienkonflikte, Trauerbewältigung - die Mitarbeiterinnen der Caritas können als Sozialpädagogen und Psychologen breit gefächert Unterstützung bieten. Durch die Vernetzung mit anderen Anlaufstellen wie der Erziehungsberatung, der Sozialberatung oder Schwangerschaftsberatung sind weitere Hilfestellungen verfügbar. Die Beratung erfolgt vor Ort in den Räumen der Beratungsstelle, telefonisch oder im Rahmen einer Videosprechstunde.

Das Team der Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Caritasverbandes Wetzlar/Lahn-Dill-Eder ist erreichbar unter Telefon 0 64 41-9 02 60 oder per E-Mail an efl@caritas-wetzlar-lde.de