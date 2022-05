2 min

Himmelfahrt im Dillkreis: Von Gottesdienst und Ebbelwoi

Was war an Himmelfahrt im nördlichen Lahn-Dill-Kreis los? Stellvertretend für alle Veranstaltungen ein Besuch bei Angeboten in Siegbach, Mittenaar, Dillenburg und Sinn.

Von Katrin Weber Redakteurin Dillenburg