Historiker erläutert politischen Lebensweg von Hindenburg

Der Historiker Wolfram Pyta spricht über den politischen Lebensweg des Paul von Hindenburg. Foto: Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg

DILLENBURG - Zu einem Vortrag des Historikers Professor Wolfram Pyta über den politischen Lebensweg von Paul von Hindenburg lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg zusammen mit der Stadt Dillenburg, dem Geschichtsverein Dillenburg und der Wilhelm-von-Oranien-Schule für Mittwoch, 7. September, um 19 Uhr in die Wilhelm-von-Oranien Schule ein.

Paul von Hindenburg (1847 - 1934) gelang eine der außergewöhnlichsten politischen Karrieren in Deutschland: Der militärische Ruheständler war der erste Militär in der modernen deutschen Geschichte, der aus seiner ihm zugeschriebenen militärischen Leistung politische Herrschaftsansprüche ableitete. In der Weimarer Republik stellte Hindenburg ab 1925 als Reichspräsident die Weichen für eine schleichende Entparlamentarisierung der Republik. In diesem Zusammenhang fällte Hindenburg eine verhängnisvolle Entscheidung, bei der er Entscheidungsfreiheit genoss und die auch keineswegs alternativlos war: die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933. Der Vortrag verdeutlicht, dass diese politische Weichenstellung einem klaren politischen Kalkül des Entscheiders Hindenburg folgte.

Hintergrund: Anfang 2021 wurde im Ortsbeirat Dillenburg der Antrag eingebracht, die Hindenburgstraße umzubenennen. Einstimmig sprach am Ende der Ortsbeirat die Empfehlung an den Magistrat aus, das Thema in der kommenden Legislaturperiode aufzugreifen. In diesem Kontext wurde auch vorgeschlagen, den Historiker Pyta von der Universität Stuttgart zu einem Vortrag einzuladen. Vor diesem Hintergrund soll eine weitere Diskussion auf der Grundlage von sachlicher Information und wissenschaftlicher Erkenntnis geführt werden.