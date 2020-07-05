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Sonntag, 05.07.2020 - 15:03
3 min

Hobbygärtner wissen: "Ohne Natur können wir nicht leben"

In ihrem 1200 Quadratmeter großen Garten findet Theresa Lachetta den Ausgleich für den Alltagsstress. Wir setzen unsere Serie "Grüner Balkon und Garten" fort.

Von Lothar Rühl
Sattes Grün und rosafarbene Blüten: Theresa Lachetta in ihrem Garten an einem Rosenstrauch. Foto: Lothar Rühl

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