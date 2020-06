Hochwasserschutz im Dillenburger Stadtgebiet kommt voran

Hochwasserschutz in Eibach: Das Rückhaltebecken soll ein Stauvolumen von 11 700 Kubikmetern Wasser haben. Foto: Kilian Scharf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg-Oberscheld (red). Sonntag, 17. September 2006: Am späten Nachmittag und in den frühen Abendstunden löst eine Starkregenzelle, die sich für mehrere Stunden festgesetzt hat, im oberen Dillgebiet eine Hochwasserwelle von dort bisher nicht gekannten Ausmaßes aus.

Die Sturzfluten, bis zu 160 Liter in der Stunde auf einen Quadratmeter, lassen Bäche wie die Irrschelde über die Ufer treten, und richten in der Kernstadt und in umliegenden Dörfern verheerende Schäden an. Knapp 14 Jahre nach dieser Katastrophe steht das erste von vier im Stadtgebiet geplanten Hochwasserrückhaltebecken (HRB) vor seiner Fertigstellung.

Das Bauwerk "Tringensteiner Schelde" oberhalb des Oberschelder Reitplatzes soll 45 000 Kubikmeter Wasser zurückhalten können. Die Stadt investiert dort rund 2,4 Millionen Euro. Vier Fünftel davon erhält sie als Zuschuss vom Land Hessen.

Bevor der Bau des 40 Meter breiten, 93 Meter langen und sieben Meter hohen Damms an der Landstraße nach Eisemroth in Angriff genommen werden konnte, musste der Verlauf der Schelde für einige Zeit verlegt werden. Inzwischen ist die Aufschüttung an der Landstraße nach Eisemroth abgeschlossen.

Derzeit laufen zusätzliche Untersuchungen an der hinteren Böschung des Beckens, die das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie gefordert hatte. Je nach deren Ausgang könnten noch Hangsicherungsarbeiten am Damm nötig sein. Derweil wird an der Mess- und Steuertechnik in dem Becken gearbeitet, das voraussichtlich Mitte 2020 in den Betrieb geht - vollständig automatisiert. Sollte vor Fertigstellung der Technik ein Starkregen auftreten, kann der Wasserstand auch per Hand geregelt werden.

Derweil geht es auch beim Hochwasserschutz in Eibach voran. Die vorbereitenden Arbeiten für das Becken mit einem Stauvolumen von 11 700 Kubikmetern wie beispielsweise das Verlegen von Kanälen und der Bau eines Bypasses in der Nähe des Brandweihers, sind ebenso abgeschlossen wie die Betonarbeiten am Auslaufbauwerk. Die Schieber sind installiert, sodass in Kürze mit dem Einbau des Gerinnes begonnen und der Eibach wieder in sein ursprüngliches Bett umgeleitet werden kann. Im Anschluss daran beginnen die eigentlichen Dammbauarbeiten.

Der Damm am Eibacher Becken nordöstlich der Ortslage wird sieben Meter hoch und 75 Metern lang sein. Das Becken soll im Herbst 2020 in Betrieb gehen. Rund 2,6 Millionen Euro soll es kosten. Für beide Becken zusammen erhält die Stadt über 3,7 Millionen Euro vom Land.

Die Oranienstadt geht davon aus, dass der Bau der zweiten Oberschelder Rückhalteanlage und das für Niederscheld geplante Projekt (13 900 Kubikmeter) im nächsten Jahr beginnen können. Nach deren Fertigstellung wird auch die südliche Dillregion vom Hochwasserschutz im Dillenburger Stadtgebiet profitieren. Das Becken "Schelde" (69 000 Kubikmeter) soll oberhalb von Oberscheld in Richtung Hirzenhain auf Eibacher Gemarkung entstehen. Da es in einem FFH-Schutzgebiet liegt, mussten Ingenieurbüros und Obere Naturschutzbehörde einen umfangreichen Katalog abarbeiten. Mit Blick auf den Schutz des natürlichen Lebensraums von Tieren und Pflanzen war dort und auch am Standort in Niederscheld eine Vielzahl von Punkten für eine Genehmigung der Vorhaben zu berücksichtigen.

Die Wassermengen, die im September 2006 innerhalb von sechs Stunden niederprasselten, entsprechen nach Einschätzung von Experten einem sogenannten 1000-jährigen Regenereignis. Solche Fluten komplett aufzuhalten, dafür seien die vier Rückhaltebecken nicht ausgelegt, heißt es aus dem Dillenburger Rathaus. Dafür müssten riesige Bauwerke in die Landschaft gestellt werden, die weder genehmigt würden, noch finanzierbar seien. "Schäden, die durch ein 1000-jähriges Hochwasser entstehen, können wir nicht komplett verhindern, aber stark eindämmen", sagt Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz (CDU). Immerhin lasse sich mit den vier Becken die Spitze einer Hochwasserwelle kappen.

Modere Mess- und Steuertechnik soll in den vier Hochwasserrückhaltebecken die Arbeit übernehmen und nach heftigen Regenfällen "eingreifen": Der Abfluss des Wassers wird vollautomatisch gesteuert. Tritt Hochwasser ein, fangen die Becken die Welle so lange ab, bis sie voll sind. Danach setzt ein Programm ein, das ein Überfluten des Bauwerkes verhindert. Dabei dosiert die Technik über die Stellung der Schieber automatisch den Durchlass. So soll verhindert werden, dass das Gewässer im Unterlauf über die Ufer tritt und Schäden anrichtet.

Unabhängig von den vier Neubauten hat die Stadt bereits einige Teile des Hochwasserschutzkonzepts umgesetzt. Dazu gehören beispielsweise das Auswechseln hochwassergefährdeter Schachtabdeckungen, das Erhöhen des Damms am Einlaufbauwerk "Irrschelde", das Einrichten von Vorrechen mittels Holzpfählen, das Steigern der Leistungsfähigkeit der Einlaufbauwerke an Irrschelde und Höhlbach, das Erneuern des Scheldedurchlasses am Herrnberg und der Rückbau einer Verrohrung unterhalb des Nanzenbachs. Auch die Erweiterung der Manderbach-Verrohrung für drei Millionen Euro habe die Möglichkeit, Starkregen besser ableiten zu können, verbessert, sagt Lotz.

Für den Bereich Dietzhölze wurde ebenfalls ein Hochwasserschutzkonzept erarbeitet. Danach wurde beispielsweise das Einlaufbauwerk "Hundsbach" verbessert. Außerdem sei geplant, die Gewässerstruktur durch den Ausbau von Wehren und das Schaffen von Überflutungsraum zu optimieren. Der Nanzenbach wurde in Teilbereichen bereits renaturiert, für den Nanzenbach und den Donsbach seien Hochwasserschutzkonzepte in Vorbereitung.

Alle Gewässer und Einläufe im Stadtgebiet würden regelmäßig auf hängengebliebenes Geäst oder Müll überprüft.