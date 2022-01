Holger Pagelsim Amt bestätigt

Die 18 Vertreter des neugewählten Kreiselternbeirats im Lahn-Dill-Kreis. Foto: Holger Pagels

WETZLAR/DILLENBURG - Holger Pagels bleibt Vorsitzender des Kreiselternbeirats im Lahn-Dill-Kreis. Das ergab die turnusgemäße Wahl des Gremiums, die allerdings aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden musste. Aus den Reihen des Beirates wurde dann auch der Vorstand neu gewählt.

Neues Amt einer Busbeauftragten geschaffen

Neben Pagels (Wetzlar), der dem Gremium seit 2013 angehört und seit 2016 vorsteht, und einstimmig wiedergewählt wird, wurden Lisa Kopp (Wetzlar) und Viktor Eckert (Wetzlar) zu Stellvertretern bestimmt. Ute Lischner (Dillenburg) wurde außerdem zur Schriftführerin, Jens Rademacher zu ihrem Stellvertreter gewählt.

In der Sitzung wurde man sich einig, den Vorstand zu vergrößern. Neu im Vorstand ist das Amt eines "Busbeauftragten". Einstimmig wurde Tina Triller (Bischoffen) in dieses Amt gewählt, um die zahlreichen Beschwerden in der Schülerbeförderung zu sammeln, zu koordinieren und dann an die entsprechenden Stellen zu kommunizieren. Die unbefriedigende Situation und nur minimale Verbesserung in den letzten Jahren in der Schülerbeförderung macht dieses Amt aus Sicht des neu gewählten Kreiselternbeirates notwendig.

DIE MITGLIEDER Die gewählten Elternvertreter des Kreiselternbeirates wählten für die Schulformen folgende Mitglieder: Realschule: Regina Stolze (Dillenburg) Kooperative Gesamtschule: Jens Rademacher (Wetzlar), Mandy Winter (Eschenburg), Peter Lotz (Leun) Grundschulen: Eckhard Sluiter (Eschenburg), Viktor Eckert (Wetzlar), Antje Kriegler (Erda) Gymnasien: Susanne Hahn (Greifenstein), Alexandra Theilig (Greifenstein), Dane Anders (Herborn) Mittelstufenschule: Tina Triller (Bischoffen) Hauptschule: Katrin Benner (Breitscheid) Förderschule: Armin Klinder (Waldsolms) Berufliche Schulen: Ralph Wagner (Haiger), Ute Lischner (Dillenburg) Integrierte Gesamtschulen: Lisa Kopp (Wetzlar), Holger Pagels (Wetzlar), Diana Krüger (Weilmünster)

Der neue Kreiselternbeirat besteht aus 18 von 19 möglichen Mitgliedern. Der Sitz für die Ersatzschulen (Schulen in privater Trägerschaft) bleibt, wie auch die Jahre zuvor, unbesetzt, weil kein Vertreter dieser Schulen anwesend war. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.