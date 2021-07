Holzkreuz einfach auf Straße geworfen

Symbolfoto: VRM

DILLENBURG - Wegen einer sogenannten "gemeinschädlicher Sachbeschädigung" ermittelt die Dillenburger Polizei derzeit gegen einen 30 Jahre alten Mann aus einem afrikanischen Land.

Laut Polizei hat ein Zeuge am Sonntagmorgen beobachtet, wie der Mann in Dillenburg an der Kirche in der Mühlgasse ein Holzkreuz auf die Straße warf. Eine Streife der Dillenburger Polizei nahm den 30-Jährigen wenig später fest. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass er das Kreuz vom Kirchengelände aus der Bodenverankerung eines Blumenbeetes herausgerissen hatte. Zudem stellten die Polizisten an der Eingangstür der Kirche ein Küchenmesser sicher. Ob es vom Festgenommenen stammte, ist derzeit nicht bekannt. Der Mann wurde nach der Personalienfeststellung vor Ort entlassen.