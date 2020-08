Hygienestrategien entwickelt

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Die Industriegewerkschaft Bau Mittelhessen (IG Bau) hatte den heimischen Bauunternehmern in einer Stellungnahme vorgeworfen, dass sie die Corona-Hygiene-Maßnahmen auf den Baustellen nicht durchsetzen würden. Für die Bauhandwerks-Innung hat die Gewerkschaft damit allerdings keine gerechtfertigte Kritik geäußert, sondern „eine ganze Branche mit Pauschalvorwürfen regional in Verruf gebracht“, heißt es in einer Stellungnahme der Innung.

„Kritik nehme ich gerne an, wenn sie begründet ist und vernünftig kommuniziert wird“, betont Innungs-Obermeister Ulrich Weber mit Blick auf die Vorwürfe der IG BAU Mittelhessen. Die pauschale und völlig undifferenzierte Behauptung, dass viele Bauunternehmen die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus inzwischen einfach ausblenden und die Ansteckungsgefahr auf die leichte Schulter nehmen, weist der Bauunternehmer aus Rechtenbach dementsprechend als „rufschädigend und diffamierend“ zurück. Er betont in diesem Zusammenhang, dass vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen und der Gefahr eines zweiten Lockdowns der Schutz der Beschäftigten in den Bauunternehmen oberste Priorität habe. Aus diesem Grund habe er, wie viele seiner Innungskollegen, bereits frühzeitig gemeinsam mit der Belegschaft eine Hygienestrategie für sein Unternehmen auf Basis der Vorgaben und Hinweise der Berufsgenossenschaft entwickelt.

Auch der Geschäftsführer des Haigerer Bauunternehmens Karl Fey GmbH & Co. KG, Wolfgang Fey, wehrt sich gegen die „nicht hinnehmbaren Unterstellungen“ der Gewerkschaft.

Bei 90 Prozent der Betriebe keine Mängel festgestellt

„Auf den Baustellen haben wir zusätzliche Sanitärkapazitäten geschaffen, allen Mitarbeitern ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt und wo immer dies möglich war, unsere Leute in gleichbleibende Teams eingeteilt“, gibt Fey Auskunft über die betrieblichen Hygienestandards des Unternehmens und weist ausdrücklich darauf hin, dass selbstverständlich dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss.

Schwere Corona-Verstöße auf Baustellen im Lahn-Dill-Kreis kann auch der Geschäftsführer der Bauhandwerks-Innung Lahn-Dill, Sebastian Hoffmanns, nicht bestätigen und weist darauf hin, dass sowohl die BG Bau als auch das Regierungspräsidium Gießen, die die Arbeitsschutzstandards kontrollieren, nur vereinzelt Mängel festgestellt haben. So seien nach Angaben der BG Bau bei knapp 90 Prozent der Betriebe überhaupt keine Mängel festgestellt worden.