IG Metall kritisiert mangelnde Ausbildungsbereitschaft der Betriebe

Die IG Metall Herborn kritisiert die heimischen Unternehmen in der Metallindustrie. Nach Auffassung der Gewerkschaft bilden sie zu wenig aus. Symbolfoto: Patrick Seeger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/HAIGER - In der Delegiertenversammlung, dem höchsten Beschlussorgan der IG Metall Herborn, war das Thema Ausbildung ein zentraler Punkt. "Es ist eine Schande, dass heimische Industrieunternehmen weniger Ausbildungsplätze bereitstellen und parallel über den Fachkräftemangel klagen", kritisierte Erster Bevollmächtigter Oliver Scheld. "Wir brauchen Ausbildungsplätze in der Region für die Region. Nur so werden wir morgen Wettbewerbsfähigkeit erhalten und besser noch ausbauen." Ein kurzer beispielhafter Blick zeige: Selzer in Roth, Doering in Sinn und Krämer und Grebe in Wallau verzichten ganz auf Ausbildung, Safran in Herborn oder Buderus und Berkenhoff reduzieren ihre Aktivitäten. "Wir fordern klar von den heimischen Unternehmen: Stellen Sie Ausbildungsplätze zur Verfügung, bilden Sie aus und schaffen Sie Perspektiven für unsere Zukunft! Für unsere Kinder und unsere Region", ergänzte der ehrenamtliche Zweite Bevollmächtigte Martin Fuchs.

Die Bedeutung gewerkschaftlichen Handelns zeige sich in dieser positiven Mitgliederentwicklung.

Fairen Wandel in der

Industrie anstreben

Die Bindung der Mitglieder in den Betrieben und darüber hinaus sowie der betrieblichen Interessenvertretungen habe zugenommen, auch durch konsequente Beteiligung bei der Entwicklung der politischen, tariflichen, betrieblichen und gesellschaftlichen Schwerpunkte der IG Metall. "Wenn wir über Zukunft reden, steht dabei der Beschäftigte im Betrieb im Mittelpunkt, nicht die Kapitalinteressen der Unternehmen", betonte Scheld.

Die Herausforderung werde es sein, für die Region einen Dialog mit Verbänden, Arbeitgeber, Arbeitnehmervertretungen, den Gewerkschaften und der Politik zu führen und daraus verbindliche Maßnahmen für den Erhalt der Betriebe, der Belegschaften und damit auch für eine Region ableiten zu können. "Wir werden den Dialog aktiv führen und uns einbringen und Gestaltungsmacht ausüben", unterstrich der Gewerkschafter.

Fotos Die IG Metall Herborn kritisiert die heimischen Unternehmen in der Metallindustrie. Nach Auffassung der Gewerkschaft bilden sie zu wenig aus. Symbolfoto: Patrick Seeger Oliver Scheld ist Erster Bevollmächtigter der IG Metall Herborn. Foto: Nina Sonnenberg Martin Fuchs ist ehrenamtlicher Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Herborn. Foto: Nina Sonnenberg 3

Im Herbst steht die Bundestagswahl an. "Wir werden uns einmischen, um Mehrheiten für einen fairen Wandel der Industrie, für unsere Arbeitsplätze und die Region zu gewinnen. Der Sozialstaat und die Demokratie müssen gestärkt werden. Die Pandemie hat den Wandel der Industrie und die Digitalisierung beschleunigt. Sie war Triebkraft, aber wird von einigen auch als Bedrohung empfunden. Wir fordern: gute Arbeit, gute Rente, gutes Leben. Hier kommt uns als Gewerkschaften eine zentrale und wichtige Rolle und Verantwortung zu, Einfluss zu nehmen, mitzugestalten", bekräftigte Fuchs. In der Pandemie habe sich gezeigt, wie wichtig ein verlässlicher Sozialstaat sei. Daher gelte es, gegen all diejenige Position zu beziehen, die einen Abbau von Sozialleistungen fordern, um die Schulden zu begleichen. Krisenlasten dürften nicht auf die breite Bevölkerung abgewälzt werden. "Wir brauchen den Sozialstaat, sind stolz auf unsere Demokratie und werden diese gegen Angriffe verteidigen", sagte Fuchs.

"Unsere Mitglieder sind unsere Stärke. Unsere regionale Verankerung in Betrieben werden wir weiter stärken. Wir werden weiterhin neue Betriebe erschließen. Es gilt, gezielt Mitglieder für unsere Gewerkschaft in Betrieben ohne Betriebsrat zu gewinnen. Im Anschluss werden wir verstärkt Betriebsratswahlen einleiten, umso die Interessen der abhängig Beschäftigten besser vertreten können. Hierfür haben wir das Team der Geschäftsstelle personell verstärkt", sagte Oliver Scheld.