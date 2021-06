IHK kontra IG Metall: Es gibt genügend Ausbildungsplätze

Es mangele nicht an Ausbildungsplätzen, sondern an qualifizierten Bewerbern. Mit dieser Aussage reagiert die IHK Lahn-Dill auf Kritik der IG Metall. Symbolfoto: Felix Kästle/dpa

DILLENBURG/HERBORN/HAIGER - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill wehrt sich gegen den Vorwurf der IG Metall Herborn, die heimische Wirtschaft würde zu wenig ausbilden. "Unsere Mitgliedsunternehmen suchen händeringend Auszubildende. Es gibt keinen Mangel an Ausbildungsplätzen, es gibt nur einen Mangel an Bewerbern," stellt IHK-Hauptgeschäftsführer Burghard Loewe dazu in einer Pressemitteilung fest.

Die Gewerkschaft hatte behauptet, heimische Industrieunternehmen würden weniger Ausbildungsplätze bereitstellen und parallel über Fachkräftemangel klagen. Laut der Agentur für Arbeit gebe es derzeit noch 917 unbesetzte von 1770 gemeldeten Ausbildungsstellen im Bezirk der IHK Lahn-Dill, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dem stünden 694 noch unversorgte Bewerber gegenüber. Im Bereich Metall/Elektroberufe seien 614 Stellen gemeldet, davon bislang unbesetzt: 334 Ausbildungsstellen.

"Wir können sofort allen Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz in einem IHK-Beruf suchen, ein Angebot unterbreiten", so Loewe weiter. Dass bestimmte - von der Gewerkschaft namentlich genannte - Betriebe im Kammerbezirk in diesem Jahr nicht ausbilden würden, sei ebenfalls falsch. "Uns liegen von mehreren der im Artikel aufgeführten Betriebe Ausbildungsverträge zum Ausbildungsbeginn 2021 vor, wie schon in den Vorjahren. Wir rechnen in den nächsten Wochen und Monaten mit weiteren Neuverträgen, da durch die Pandemie und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen kaum Praktika und direkte Gespräche zwischen Jugendlichen und den Betrieben möglich waren", stellt der Hauptgeschäftsführer fest. Das sei auch der Grund, warum viele Schulabgänger sich in diesem und dem vergangenen Jahr für einen weiteren Schulbesuch oder ein Studium statt für die duale Ausbildung entschieden hätten.

Die IHK Lahn-Dill bietet auf der Seite www.ausbildung-lahndill.de seit Beginn der Corona-Krise virtuelle Ausbildungsmessen an, bei denen Schulabgänger mit Unternehmen in Kontakt treten können. Außerdem hat die Kammer eine Berufsorientierungs-Hotline für Eltern, Schüler und Betriebe eingerichtet. Unter der Telefonnummer 02771- 8 42 14 90 helfen IHK-Experten Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr bei der Vermittlung von Ausbildungsplätzen.