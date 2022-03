IHK Lahn-Dill steht hinter Sanktionen

Sanktionen wie die gegen russisch-deutsche Erdgasleitung Nord Stream 2 finden bei der Wirtschaft im Lahn-Dill-Kreis Zustimmung. Foto: Stefan Sauer/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Die heimische Wirtschaft steht nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill "in vollem Umfang" hinter den deutschen Sanktionen gegen Russland. "Freiheit und Demokratie haben einen hohen Preis, wir sind bereit, diesen mitzutragen", erklärte IHK-Präsident Eberhard Flammer in einer Pressemitteilung. Und weiter zum Angriffskrieg Putins auf die Ukraine: "Wir unterstützen die Maßnahmen der Bundesregierung und der internationalen Gemeinschaft, der Ukraine angesichts dieses brutalen Überfalls zur Seite zu stehen. Auch wenn die Konsequenzen unsere Unternehmen hart treffen: Jetzt ist nicht die Zeit, diese Folgen zu thematisieren." Die größte Sorge gelte den Opfern des Krieges, den Menschen in der Ukraine. Laut IHK beteiligen sich auch immer mehr heimische Unternehmen an der bundesweiten Aktion "WirtschaftHilft".

Heimische Unternehmen starten Hilfsangebote

Der Hauptgeschäftsführer der IHK Lahn-Dill, Burghard Loewe: "Bei unseren Mitgliedsunternehmen erleben wir eine große Solidarität und Hilfsbereitschaft." Viele Unternehmen hätten bereits die Initiative ergriffen und Hilfsangebote gestartet.

So habe das Unternehmen "Messe-Pro Becker & Heinrich" aus Wetzlar neben einer finanziellen Spende zusammen mit "Auto Weller" Transporter und einen Lkw mit Hilfsgütern an die Grenze geschickt. Die Isabellenhütte in Dillenburg habe ihre Werkswohnung für eine geflüchtete Mutter mit ihren Kindern zur Verfügung gestellt und mithilfe der Mitarbeiter und dank vieler Sachspenden komplett ausgestattet.

Unternehmen aus dem Kammerbezirk der IHK Lahn-Dill, die sich ebenfalls mit einem Angebot an der Aktion "WirtschaftHilft" beteiligen wollen, können sich bei der Kammer per E-Mail an baar@lahndill.ihk.de melden und ihr Angebot kurz schriftlich vorstellen. Die IHK unterstütze ihre Mitgliedsunternehmen bei der Vernetzung.