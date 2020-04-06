Montag, 06.04.2020 - 05:30
4 min
IHK-Präsident Flammer: Kurzarbeit in 90 Prozent der Betriebe wahrscheinlich
Von Iris Baar
Redakteurin Wetzlar
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