Illegales Glücksspiel? Wettbüro in Dillenburg kontrolliert

DILLENBURG - Erneut ist ein Wettbüro im Dillenburger Stadtgebiet wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels in den Fokus der Polizei gerückt.

Wie aus einer Mitteilung der Polizei vom Freitag hervorgeht, kontrollierten die Beamten am Mittwoch die Einrichtung. Die Polizisten stellten auch in diesem Fall eine Reihe von Verstößen fest. Bereits in der vergangenen Woche hatte es im Stadtgebiet Kontrollen gegeben