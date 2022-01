Im alten Dillkreis sind moderne Bahnsteige in Sicht

Ebenerdig einsteigen: Damit Passagiere künftig keine Stufe mehr nehmen müssen, um in den Zug zu kommen, will die Bahn in Dillenburg, Haiger und Herborn die Bahnsteige erhöhen lassen. Dann können auch Rollstuhlfahrer mühelos und direkt in den Zug hineinrollen. Foto: Frank Rademacher