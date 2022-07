Im Dillenburger Zwingel wird geswingt

Nicht nur klassische Kirchenmusik: Der Dillenburger Kammerchor überzeugt bei seinem Konzert auch mit Spirituals, Jazz und Pop. Foto: Hanno Herzler/alteravista

DILLENBURG - Mit seinem aktuellen Programm hat der Dillenburger Kammerchor seine Komfortzone der klassischen Kirchenmusik verlassen und das Publikum im neuen Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Dillenburg unter dem Motto "Swing im Zwingel" überzeugt.

Der kleine, aber feine Chor zeigte, dass er auch bestens in den Genres Spiritual, Jazz und Pop zu brillieren weiß. Mit schmeichelnden Klängen des Titels "Come in and stay a while" wurden die Zuhörer begrüßt. Chorleiterin Petra Denker führte durch das Programm, das ein buntes Spektrum von Klangfarben und Rhythmen entfaltete, mal ruhig und ernst, mal spritzig und pulsierend. Das Motto "Swing im Zwingel" sprang sichtbar vom Chor auf das Publikum über.

Dass der Kammerchor zudem über klangschöne Einzelstimmen verfügt, konnten die Gäste unter anderem bei "He had to run" hören: Ute Orth übernahm mitreißend den Solopart. Der Mittelteil des Konzerts gehörte den Solisten Andreas Balzer und Andy Mokrus, und im letzten Teil machte der Kammerchor einen Ausflug in die Kirchenmusik des 20. Jahrhunderts.

Mit dem Schlusstitel "Summer in the city" fegte nochmals ein unwiderstehlicher Groove durch das Gemeindehaus. Das Publikum dankte allen Ausführenden mit lange anhaltendem Applaus.