Im Dillgebiet droht Tierarztmangel

Das Studium der Tiermedizin dauert durchschnittlich zwischen fünfeinhalb und sechs Jahren einschließlich der Praktika. Da die Nachfrage die Kapazität der Universitäten überschreitet, gibt es eine Zugangsbeschränkung in Form eines Numerus clausus. Der liegt derzeit an der Uni Gießen bei einem Abiturnotendurchschnitt von 1,2Zum Vergleich: Ein Humanmediziner muss in Hessen eine 1,0 im Abi hinlegen, um studieren zu dürfen.

Es gibt nach dem Studium unterschiedliche Tätigkeitsbereiche, etwa in einer Landtierarztpraxis, die mehrere Bereiche abdeckt. Möglich sind Spezialisierungen in reine Kleintier-, Nutztier- oder PferdepraxenDie beiden letzteren sind regional unterschiedlich gefragt. Tierärzte werden auch gebraucht im öffentlichen Veterinärwesen und in der Lebensmittelhygiene, bei Schlachttier- und FleischuntersuchungenWenige arbeiten in Zoos oder Wildparks, noch weniger sogar bei der Bundeswehr, die dort hauptsächlich Lebensmittelhygiene betreiben oder sich um die Mulis der Gebirgsjäger kümmern.

Etwas Idealismus gehört zum Beruf, denn beim Gehalt liegen die angestellten Tierärzte am unteren Ende der Einkommensskala aller akademischen Berufe in der Medizin.