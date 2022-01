Im Donsbacher Wildpark gilt 2G, in der Stadtbücherei 2G plus

2G plus: Zutritt zur Dillenburger Stadtbücherei am Untertor erhält nur, wer diese Regel einhält und außerdem einen Besuchstermin vereinbart hat. Foto: Stadt Dillenburg

DILLENBURG - Die Stadt Dillenburg ändert mit Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzverordnung auch die Zutrittsregeln für den Wildpark in Donsbach und die Stadtbücherei am Untertor.

Die Verordnung sieht für Zoos und Wildparks ab sofort eine 2G-Regelung vor. Das Team in Donsbach benötigt deswegen nun einen Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder eine überstandene Covid-19-Infektion.

Im Park gelten nach wie vor die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Die Innengastronomie im Wildpark wird derzeit nicht bedient.

Oberer Zugang zum Wildpark ist wieder zu

Zur Durchsetzung der 2G-Regelung sei es erforderlich, dass der obere Zugang zum Park wieder verschlossen ist und ausschließlich der Eingang am Kassenhaus vom Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus kommend genutzt werden kann. Personen, für die der Weg zu beschwerlich ist, können unter Telefon 0 27 71-89 62 46 einen Termin für ihren Besuch vereinbaren und werden dann am oberen Eingang (Parkplatz Tiergartenstraße 7) eingelassen. Der Kiosk ist derzeit von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag (außer an Feiertagen). Der Wildpark ist bis März von 10 bis 16 Uhr geöffnet, danach bis 18 Uhr.

Für Schüler genügt

das Testheft der Schule

Ein Besuch in der Stadtbücherei ist ab sofort nur noch unter Einhaltung der 2G-plus-Regel möglich. Auch hier wird ein entsprechender Nachweis benötigt. Darüber hinaus ist ein negativer Corona-Test einer offiziellen Teststelle notwendig. Für geboosterte Personen entfällt diese Testpflicht. Kinder unter sechs Jahren sind hiervon ausgenommen und für Schüler unter 18 Jahren genügt das Testheft der Schule. Die Stadtbücherei darf nur nach Vereinbarung eines Besuchtermins unter Telefon 0 27 71-80 04 35 betreten werden. Geöffnet ist die Bücherei dienstags und donnerstags von 11 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr, freitags von 11 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.