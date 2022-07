Im Gemeindehaus am Zwingel gibt es Mittagessen und Hilfe

Im Gemeindehaus am Zwingel in Dillenburg lassen sich immer dienstags Flüchtlinge aus der Ukraine nicht nur ein Mittagessen schmecken, sondern nutzen außerdem die Möglichkeit zu Austausch und Beratung. Foto: Friedhelm Ackva

DILLENBURG - Immer wieder dienstags füllt sich das neue evangelische Gemeindehaus am Zwingel: Jeweils 60 bis 70 Geflüchtete aus der Ukraine genießen dort gemeinsam ein Mittagessen. Zubereitet wird es abwechselnd von vier Kochteams aus der Kirchengemeinde - ein idealer Ort der Begegnung, des Austauschs und auch der Beratung. Beraterinnen der Wohlfahrtsverbände sind ebenso mit dabei wie Menschen, die übersetzen können. Um 12 Uhr, wenn die Friedens-Glocken der nahen Stadtkirche läuten, zündet Pfarrer Friedhelm Ackva eine Kerze an und betet für die Betroffenen in der Ukraine und ein Ende des Krieges.

Das Angebot soll über den Sommer hin bestehen bleiben. Geldspenden für das kostenlose Mittagessen sind willkommen.