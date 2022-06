Im Lahn-Dill-Kreis und den Städten rollen die Räder

Bei der jüngsten Auflage des Stadtradelns in Herborn gibt Randolf Haus das Startzeichen für die Familien-Radtour des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs. Archivfoto: Siegfried Gerdau

HERBORN/HAIGER/DILLENBURG - Auch in diesem Jahr wird wieder kräftig in die Pedale getreten: Die drei Städte im Dillgebiet mischen allesamt beim Stadtradeln mit - auch der Lahn-Dill-Kreis ist dabei.

Vom 2. bis zum 22. Juli lädt der Kreis alle Kommunen sowie Interessierte ein, mit zu radeln. 58 Teams aus den Gemeinden und Städten haben sich bereits angemeldet. Wer mitmachen will, kann sich online unter www.stadtradeln. de/lahn-dill-kreis registrieren. Das Stadtradeln ist ein Wettbewerb des Klima-Bündnisses, bei dem drei Wochen Fahrradkilometer gezählt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Kilometer in der Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit absolviert werden. Ziel ist es, Menschen zu motivieren, für kürzere Strecken auf ihr Auto zu verzichten - und CO2 einzusparen.

Noch früher geht es in Herborn los: In der Bärenstadt läuft der Zeitraum für das Stadtradeln vom 25. Juni bis zum 15. Juli. An Bord sind bereits 92 Teilnehmer und elf Teams.

Herborner erstrampeln im letzten Jahr 76 623 Kilometer

Im vergangenen Jahr hatten die Herborner erneut einen Rekord aufgestellt - mit 76 623 Kilometern verdoppelten sie die Marke von 2019. Teilnehmen können alle, die in Herborn wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder dort eine Schule besuchen. Registrierungen sind unter www.stadtradeln.de/herborn möglich. Eine etwa 28 Kilometer lange Eröffnungstour ist für Samstag, 25. Juni um 11 Uhr auf dem Marktplatz geplant. Sie führt über den R8 in Richtung Donsbach, zum Kornberg sowie über Eibach, Niederscheld und Burg. Die Ansprechpartnerin für das Herborner Stadtradeln ist Birgit Ernst (0 27 72-70 84 13, b.ernst@herborn.de).

Das Stadtradeln in Haiger und Dillenburg spielt sich jeweils im gleichen Aktionszeitraum ab. Dort läuft der Wettbewerb - wie auf Kreisebene - vom 2. Juli bis zum 22. Juli. Beide Städte planen eine gemeinsame Auftaktveranstaltung.

Los geht es in Dillenburg um 10 Uhr am Aquarena-Bad, in Haiger schließen sich die Radler um 11 Uhr am Marktplatz an. Dort wird die Tour nach einem offiziellen Teil um 11.30 Uhr fortgesetzt. Sie führt dann über den Hüttenweg Richtung Sechshelden, das Blockhaus Struth, Manderbach (Zu den Aspen), Frohnhausen (Hunsbachstraße und Schützenhaus), den Dorotheenweg in Dillenburg und zurück zum Stadionparkplatz der Oranienstadt. Alle Teilnehmenden sind auf Selbstverpflegung angewiesen.

Dillenburg und Haiger legen gemeinsam am 2. Juli los

Ansprechpartner für Dillenburg ist der städtische Radverkehrsbeauftragte Ernst-Walter Schramm, der per Mail unter ew.schramm@dillenburg.de erreichbar ist. Auch die Oranienstadt als Arbeitgeber, die Juliane-von-Stolberg-Schule und die Wilhelm-von-Oranien-Schule nehmen bereits am Wettbewerb teil. In Haiger ist Robin Simig vom Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit (0 27 73-81 11 51, robin.simig @haiger.de) zuständig, unterstützt wird er vom Radwegebeauftragten Jörg Reck.

Hinter der Aktion steht das Klima-Bündnis. Dieses prämiert in fünf Größenklassen jene Kommunen und Parlamente mit den meisten auf dem Fahrrad absolvierten Kilometern.

In beiden Kategorien werden zudem die besten Newcomer-Kommunen je Größenklasse geehrt.

