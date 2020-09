Im Schelder Wald ist Geschichte erlebbar

Länge: 13,3 Kilometer.

Höhenmeter: rund 380.

Dauer: rund vier Stunden.

Strecke: Die Wege sind gut begehbar und in einem guten Zustand. Für den ersten Teil der Strecke ist etwas Kondition nötig, da es ausschließlich bergauf zum Falkenstein geht. Danach ist die Wegeführung deutlich entspannter und läuft ein Stück auf dem Lahn-Dill-Bergland-Pfad sowie auf der Extratour "Bickener Ritterspuren". Die letzte Etappe vom Steinbruch hinunter nach Oberscheld ist recht steil.

Anfahrt und Parken: Mit dem Auto von der Schelde-Lahn-Straße in die Straße "Bienengarten" und weiter in die Brunnenstraße fahren. An der Glück-Auf-Halle stehen öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Die Halle ist zudem ab der Schelde-Lahn-Straße am Ortseingang aus Richtung Niederscheld kommend ausgeschildert. Mit dem Zug bis nach Niederscheld fahren und dort ab dem Clubhaus des Fotoclubs an der Hauptstraße mit dem Bus 491 nach Niederscheld an die Kirche. Von dort die Brunnenstraße bis zur Glück-Auf-Halle gehen. Infos: www.rmv.de.