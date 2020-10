Im Wald lernen und gewinnen

. Länge: rund 2,9 Kilometer.

Höhenmeter: rund 80.

Dauer: etwa eineinhalb Stunden, man sollte jedoch mehr Zeit einplanen.

Strecke: Der Waldlehrpfad Niederscheld ist sehr gut ausgeschildert. Der Wanderer ist auf schmalen Pfaden ebenso unterwegs wie auf ordentlich angelegten Waldwirtschaftswegen.

Anfahrt und Parken: Mit dem Auto in die Wäldchesstraße zum Friedhof fahren. Dort gibt es öffentliche Parkplätze. Alternativ lässt sich der Ausgangspunkt auch vom Bahnhof Niederscheld und von der Bushaltestelle am Fotoclub in der Hauptstraße aus gut zu Fuß erreichen.