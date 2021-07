Immer mehr Nichtschwimmer im Dillgebiet

- Um die Folgen der Corona-Pandemie etwas abzumildern, hat die DLRG eine bundesweite Sommerkampagne gestartet. In den Sommermonaten sollen verstärkt Schwimmausbildungen angeboten werden. Der Bezirk Dill wird deshalb auch in den Ferien trainieren und Schwimmkurse anbieten. Normalerweise pausierte das Training in dieser Zeit, weil die Lebensretter dann Wachdienste an Seen wie beispielsweise der Krombachtalsperre und dem Aartalsee übernehmen.

- Spezielle Anfänger-Schwimmkurse kann der Bezirk momentan allerdings nicht anbieten. Es fehlt an Personal und nach der Schließung des "Aquarena"-Bades momentan auch an einem festen Ausbildungsort.

.Weitere Informationen, auch zu den Kursangeboten des Bezirk Dill, gibt es unter https://bez-dill.dlrg.de.

- In Sinn wollen die Gemeindevertreter, dass die Gemeinde künftig jährlich 5000 Euro im Haushalt für Kinderschwimmkurse einstellt.

- Die CDU-Fraktion stellte am Dienstagabend den entsprechenden Antrag, den die FWG erweitert: Die Kurse sollen bereits in den Kitas angeboten werden.

- Mit den 5000 Euro, die ab 2022 im Sinner Etat eingesetzt werden sollen, sollen den Eltern mit Wohnsitz in der Gemeinde Sinn die Kosten für einen Kinderschwimmkurs erstattet werden.