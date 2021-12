Impf-Ambulanz startet Mittwoch in Herborn

Am Mittwoch nimmt das Impfzentrum in Wetzlar seine Arbeit auf. Symbolfoto: Sven Hoppe

HERBORN - Nach Wetzlar in der vergangenen Woche startet am Mittwoch, 8. Dezember, auch die zweite Impf-Ambulanz des Lahn-Dill-Kreises in Herborn. In den Räumen des ehemaligen Dänischen Bettenlagers gegenüber vom Herkules-Center in der Herborner Au sind zwischen 10 und 18 Uhr zwei Impfstraßen in Betrieb. Die hat der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes im Auftrag des Kreises auf die Beine gestellt.

Impfwillige müssen sich für den Piks in der Impf-Ambulanz nicht vorher anmelden. Das DRK hat im Eingangsbereich 50 Sitzplätze aufgebaut, sodass die Wartenden nicht in der Kälte stehen müssen und die Zeit bis zur Impfung nutzen können, um die nötigen Formulare auszufüllen. Mitzubringen sind neben dem Impfpass auch die Gesundheitskarte und ein Personalausweis.

Die Herborner Impf-Ambulanz soll noch im Dezember um eine dritte Impfstraße erweitert werden. Dann können pro Tag jeweils 300 Personen geimpft werden. Die Impfambulanz ist täglich von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Mit dem Angebot wollen Kreis und Rotes Kreuz die niedergelassenen Ärzte unterstützen, um die derzeit hohe Impfnachfrage zu bewältigen. Neben einer steigenden Zahl an Erst- und Zweitimpfungen werden aktuell vor allem Auffrischungsimpfungen verabreicht, um den Impfschutz auf einem hohen Niveau zu halten.