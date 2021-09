3 min

Impfen vor dem Freitagsgebet: Aktionen im Lahn-Dill-Kreis

In dieser Woche finden bundesweit Impfaktionen statt. Im Lahn-Dill-Kreis gibt es zwei Aktionen. Eine davon in einer Moschee in Ehringshausen - pünktlich zum Freitagsgebet.

Von Tobi Manges Redakteur