In die Herwigstraße kommen nun dickere Rohre

In gut zwei Wochen geht's los: Am 12. August starten im der Innenstadt zugewandten Teil der Dillenburger Herwigstraße Kanalarbeiten. Das rund 870 000 Euro teure Bauprojekt, das mit einigen Verkehrseinschränkungen verbunden sein wird, soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Foto: Christoph Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Stadt Dillenburg setzt ihre Kanalbauarbeiten in der Dillenburger Herwigstraße ab dem 12. August fort. Wurde 2020 auf dem südlichen Teil dieser Straße gearbeitet, so rückt jetzt der Abschnitt zwischen der Poststraße und der Schlesischen Straße in den Fokus. Der Mischwasserkanal soll bis Jahresende ausgetauscht sein.

Alle 10 bis 15 Jahre lässt die Oranienstadt ihr 240 Kilometer langes Abwasserkanalsystem auf Beschädigungen überprüfen. Kameras spüren dabei in den Betonrohren Risse, Lecks und Unebenheiten auf. Bei der Analyse der Aufnahmen muss dann entschieden werden, wie schwerwiegend die Schäden sind.

Die vor Jahrzehnten in der Herwigstraße verlegten Rohre können mit ihrem Durchmesser das heutige Aufkommen an Abwasser nicht mehr fassen und müssen durch größere ersetzt werden. Bereits im Sommer 2020 hatte die Stadt deswegen große Teile des Kanals im Bereich des Bahnhofsplatzes und des südlichen Endes der Herwigstraße austauschen lassen. Nun werden die Arbeiten in der Straße fortgesetzt. Dabei werden auch Wasser- und Gasleitungen mit erneuert.

Fotos In gut zwei Wochen geht's los: Am 12. August starten im der Innenstadt zugewandten Teil der Dillenburger Herwigstraße Kanalarbeiten. Das rund 870 000 Euro teure Bauprojekt, das mit einigen Verkehrseinschränkungen verbunden sein wird, soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Foto: Christoph Weber Fortsetzung: Der 2020 in der Herwigstraße begonnene Kanalaustausch geht jetzt weiter. Dabei werden auch Wasser- und Gasleitungen erneuert. Foto: Stadt Dillenburg 2

Während der Bauarbeiten können die Grundstücke in der Herwigstraße zwischen Post- und Schlesischer Straße nicht immer angefahren werden. Die Stadt bittet die Anlieger darum, sich frühzeitig mit dem Bauamt, Telefon 02771-896268, und der ausführenden Firma vor Ort abzustimmen, damit die Einschränkungen überschaubar bleiben.

Kanalhausanschlüsse werden überprüft

Die allgemeinen Instandsetzungsarbeiten müssen von den Anliegern nicht mitbezahlt werden. Die Kosten für den zweiten Bauabschnitt belaufen sich auf rund 870.000 Euro. Davon beträgt der städtische Anteil für die Kanal- und Fahrbahnerneuerung 613.000 Euro.

Im Zuge der Kanalarbeiten werden die Hausanschlüsse im Bereich des Kanalgrabens überprüft und dann wieder neu angeschlossen. Sollte sich dabei herausstellen, dass an einzelnen Anschlüssen Schäden bestehen (alte Falzrohre, defekte Rohre), wird den jeweiligen Grundstückseigentümern nahegelegt, diese im Zuge der Kanalbauarbeiten mit erneuern zu lassen. Diese Kosten werden nach Aufwand dem Grundstückseigentümer in Rechnung gestellt.