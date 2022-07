In Dillenburg absichtlich gegen Autos gelaufen?

Den Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei beschäftigen zwei kuriose Zusammenstöße eines Fußgängers mit Autos. Symbolbild: Heiko Küverling/Fotolia

DILLENBURG - Zwei kuriose Unfälle beschäftigen den Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei, wie die Polizei nun mitteilte: Am Montag (18. Juli) war ein Fußgänger - offensichtlich absichtlich - gegen zwei Fahrzeuge gelaufen und anschließend wegerannt.

Der erste Umfall ereignete sich gegen 12.10 Uhr in der Bismarckstraße in Höhe des Denkmals. Der 57-jährige Fahrer eines schwarzen Caddys war in Richtung Kino unterwegs, als ein Fußgänger plötzlich die Fahrbahn betrat, gegen die Fahrerseite des VW prallte und stürzte. Der Fahrer beobachtete, wie der Mann in Richtung Kino davonlief.

Wenig später, gegen 12.30 Uhr, "erwischte" es den 55-jährigen Fahrer eines grauen Ford Transit. Der Haigerer fuhr vom Kino in Richtung Stadthalle. Auch hier trat ein Mann auf die Fahrbahn und prallte gegen die Fahrerseite des Transits. Der Unbekannte stürzte, rappelte sich wieder auf und lief in Richtung Döngesstraße davon. Ob er durch die Zusammenstöße Verletzungen davontrug, kann laut Polizei nicht gesagt werden. An den Fahrzeugen blieben Blechschäden zurück.

Polizei vermutet weitere Vorfälle

Der Unbekannte war nach Angaben beider Zeugen ein afrikanischer Phänotyp (Erscheinungsbild), etwa 1,85 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er war von schlanker Statur, hatte einen Bart, eine hohe Stirn und auffällig abstehende Ohren. Zur Tatzeit trug er ein helles langärmliges Oberteil, eine hell-beige lange Hose und helle Schuhe.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und Betroffene und fragt: Wer hat die beiden Unfälle am 18. Juli in der Bismarckstraße beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Weitere Betroffene - die bisher keinen Schaden hatten oder ausweichen konnten - werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70.