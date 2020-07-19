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Sonntag, 19.07.2020 - 15:00
5 min. inkl. Video

In Dillenburg geht's zu wie beim Radklassiker Paris-Roubaix

In Dillenburg macht Kopfsteinpflaster macht das Radeln zur Tortur. Unser Reporter Frank Rademacher hat das Radwegenetz in der Oranienstadt und den Stadtteilen getestet.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg

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Das Kopfsteinpflaster in der Dillenburger Fußgängerzone ist für Fußgänger und Fahrradfahrer gleichermaßen unbequem. Foto: Katrin Weber

Das Kopfsteinpflaster in der Dillenburger Fußgängerzone ist für Fußgänger und Fahrradfahrer gleichermaßen unbequem. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Das Kopfsteinpflaster in der Dillenburger Fußgängerzone ist für Fußgänger und Fahrradfahrer gleichermaßen unbequem. Foto: Katrin Weber

Das Kopfsteinpflaster in der Dillenburger Fußgängerzone ist für Fußgänger und Fahrradfahrer gleichermaßen unbequem. Foto: Katrin Weber

Der Hessische Radfernweg R8 führt durch Frohnhausen und Dillenburg und streift anschließend Niederscheld. Foto: Frank Rademacher

Der Hessische Radfernweg R8 führt durch Frohnhausen und Dillenburg und streift anschließend Niederscheld. Foto: Frank Rademacher

Buntes Nadelöhr: In Dillenburg unterquert der Radfernweg R8 zuerst die Bundesstraße 277, ehe er anschließend über die Dill führt.

Buntes Nadelöhr: In Dillenburg unterquert der Radfernweg R8 zuerst die Bundesstraße 277, ehe er anschließend über die Dill führt.

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STRECKEN, SCHWIERIGKEITEN UND ALTERNATIVEN

DONSBACH

Strecke: Von der Marbachstraße über die Alte Rheinstraße stetig bergan, zunächst auf asphaltierten Straßen, dann auf geschotterten Wegen. Vorbei am Kornberg bis zum Haigerer Tor und dann über die Kreisstraße von Haiger nach Donsbach.

Schwierigkeit: Sehr schwere Tour, für Kinder und Rennräder ungeeignet.

Alternative: Über Niederscheld und Burg weiter auf dem R8 und zwischen Burg und Uckersdorf durch den Wald nach Donsbach. Einige Kilometer länger, aber relativ flach. Waldpassage nicht für Rennräder geeignet.

EIBACH

Strecke: Über die Hohlbrücke und die Hohl hoch auf der Straße, dann neben der Straße auf geteertem Radweg nach Eibach. Von Nieder-/Oberscheld führt ein geschotterter Radweg durch den Wald am Rand der Talaue. der Weg ist landschaftlich reizvoll!

Schwierigkeit: Von Dillenburg sind zwei schwere Steigungen zu überwinden. Aus dem Scheldetal gut zu befahren, bedingt für Rennräder geeignet.

Alternative: keine

MANDERBACH

Strecke: Ab der IHK in der Kasseler Straße führt der Radweg über die Straßen "Am Nebelsberg" und "Im Höfchen" über asphaltierte Straßen stetig bergan. Von Frohnhausen führt von der Hundsbachstraße aus ein Radweg über teilweise geteerte Feld- und Waldwege nach Manderbach, der landschaftlich ganz schön ist.

Schwierigkeit: Nicht zu schwere Steigungen, Frohnhäuser Route nur bedingt für Rennräder geeignet.

Alternative: keine

NANZENBACH

Einziger Stadtteil, der noch nicht über Radwege erreichbar ist. Von Heuslers Weiher bis zur Hälfte der Strecke führt ein Radweg über geschotterte Feldwege. Die Fortführung soll in den nächsten Jahren geplant und gebaut werden.

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Weiterführende Links
Die neue Freiheit auf zwei Rädern
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