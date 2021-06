In Dillenburg gewinnen und gleichzeitig helfen

Die Citybon-Aktion startet in Dillenburg. Foto: Stadt Dillenburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Der Förderkreis und die Stadt Dillenburg starten zwei Gewinnspiel-Aktionen, um die ortsansässige Gastronomie, den Einzelhandel und die Dienstleistungsunternehmen im gesamten Stadtgebiet beim Neustart nach dem monatelangen Lockdown zu unterstützen. Insgesamt gibt es Einkaufsgutscheine im Wert von 950 Euro zu gewinnen.

Das Dillenburger Stadtmarketing lädt vom 19. Juni bis zum 18. Juli alle Besitzer eines "alten" Dillenburger Citybons ein, an der ersten Aktion teilzunehmen: Wer in diesem Zeitraum einen Dillenburger Citybon einlöst und diesen mit Namen und einer Telefonnummer versieht, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Ganz nebenbei werden dabei vielleicht Gutscheine hervorgezaubert, die fast in Vergessenheit geraten waren.

35 Kunden können

Preise gewinnen

Insgesamt werden 35 Glückspilze ermittelt. Die fünf Hauptgewinner erhalten je einen neuen 50-Euro-Citybon, die anderen Gewinner erhalten ebenfalls einen neuen Gutschein in Höhe von jeweils 20 Euro.

Ergänzt wird das Ganze durch eine Schaufenster-Rallye in der Innenstadt, die vom 3. bis zum 18. Juli dauert. Beim Bummel können Passanten in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte Dekorationselemente mit Buchstaben entdecken, die zusammengesetzt ein Lösungswort ergeben. Unter allen korrekt ausgefüllten Teilnahmekarten werden insgesamt zehn Dillenburger Citybons im Wert von je zehn Euro verlost.

Die Gewinner werden nach den Auslosungen auf den üblichen Plattformen namentlich veröffentlicht. Alle Informationen zu den Aktionen "Mit Schwung in den Dillenburger Sommer" finden sich zusammengefasst auf der Internetseite www.dillenburg.live wieder.