In Dillenburg Maler in der Welt des Bauhaus erleben

Dillenburg (red). Der "Internationale Tag der Museen" war aus der Sicht der Verantwortlichen des Dillenburger Museumsvereins ein erfreulicher Neustart in die Zeit nach dem Lockdown. Die Sonderausstellung "Bauhaus - Faszination Form und Farbe" in der Villa Grün auf dem Schlossberg lockt seitdem zahlreiche Besucher an.

Zu sehen sind dort knapp 40 Werke von Künstlern, die am Bauhaus wirkten oder mit ihren Werken dem Bauhaus-Stil nahekamen. Sie stammen unter anderem von Lyonel Feininger, Paul Ernst Klee, Wassily Kandinsky und Henri Matisse, dessen bekanntes Werk "L'escargot" ("Die Schnecke") in der Villa Grün als Farblithografie ausgestellt ist, sowie von Juan Gris, Jean Metzinger und Leo Grewenig. Die Schau läuft noch bis zum 26. Juli.

Das staatliche Bauhaus wurde am 1. April 1919 in Weimar von Walter Gropius gegründet. Er gab auch die "Marschrichtung" vor: Ziel aller künstlerischen Tätigkeiten sei der Bau. Ihn zu schmücken, sei die vornehmste Aufgabe der bildenden Künste. Architekten, Maler, Bildhauer müssten die "vielgliedrige Gestalt des Baues in seiner Gesamtheit und in seinen Teilen kennen- und begreifen lernen."

Zu diesem Konzept gehörte auch - wie in der Villa Grün dargestellt - die Malerei. Sie besaß vor allem in der ersten, noch ganz experimentellen und sehr lebendigen Bauhaus-Periode einen großen Einfluss.

Mit der erst spät erkannten Bedeutung der Malerei für das Bauhaus beschäftigt sich die Ausstellung an Beispielen aus den Jahren 1919 bis 1933 und aus der Kunst nach 1950: Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafiken zeigen Ideen und Visionen in Form und Farbe, die noch immer "leben" und künftig Einfluss in der Welt nehmen werden.

Das Bauhaus ist längst eine Legende und hat seinen festen Platz in der Kunstgeschichte gefunden. Seine Ideen sind aktuell und modern wie vor 100 Jahren in seiner Gründungsphase.

SICHERHEIT Zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter wurden eine Plexiglaswand an der Kasse installiert, Bodenmarkierungen an Eingang und Kasse angebracht und ein Rundgang festgelegtIn der Villa sind höchstens 15 Besucher (mit eigenem Mund-Nase-Schutz) gleichzeitig erlaubt. Auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen wird mehrfach während des Rundgangs hingewiesen. Die Besuchertoiletten bleiben geschlossen.