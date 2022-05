In Dillenburg surreale Welten erleben

Auch dieses Bild mit dem Titel "Roter Mund" ist in der Villa Grün zu sehen. Repro: Dillenburger Museumsverein

DILLENBURG - Ab Donnerstag, 2. Juni, präsentiert der Dillenburger Museumsverein die Sonderausstellung "Surreale Welten" im Museum Villa Grün.

Der Surrealismus zählt zu den prägenden Kunstströmungen des 20. Jahrhunderts. Er war nicht nur ein Kunststil, sondern auch eine geistige Bewegung, die ihr Zentrum um den Literaten André Breton in Paris hatte. Von Frankreich aus zog der Surrealismus Kreise nach Spanien, Deutschland, Mexiko und in die USA. Surrealismus bedeutet aus dem Französischen übersetzt "Über der Wirklichkeit". Ziel war es, eine übergeordnete Wirklichkeit zu schaffen, die über das, was wir sehen, hinausgeht und Unbewusstes und Traumhaftes einschließt. Die Gesetze von Logik und Vernunft wurden außer Kraft gesetzt.

Die Ausstellung ist nicht nur ein visueller Genuss, sie will auch die Fantasie des Betrachters anregen und ihn in andere Welten führen.

Die Sonderausstellung in der Villa Grün umfasst 53 Exponate, darunter Werke von Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, André Masson, Joan Miró und Man Ray. Sie ist bis zum 28. August zu sehen.

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr. Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder (bis 15 Jahre) 2 Euro.