In Donsbach werden Wasserleitungen erneuert

Dillenburgs Stadtwerke informieren: In der Dekan-Brandenburger Straße sowie der Kuckucksteinstraße in Donsbach müssen Wasserleitungen erneuert werden. Symbolfoto: Volodya/stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG-DONSBACH - Die Dillenburger Stadtwerke lassen in zwei Straßen in Donsbach die Wasserversorgungsleitungen erneuern. Die Arbeiten stehen in der Dekan-Brandenburger- und Kuckucksteinstraße sowie im Verbindungsweg zwischen den beiden an.

Die bestehenden Leitungen genügten aufgrund ihres Alters und des natürlichen Verschleißes nicht mehr den Anforderungen an eine sichere Wasserversorgung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bei den Arbeiten würden auch die Hausanschlüsse erneuert, die noch nicht aus Kunststoffleitungen bestehen.

Die Bauarbeiten erfolgen in einzelnen Abschnitten, um den Straßenverkehr aufrecht- und die Rettungswege während der Bauzeit offen zu erhalten. Während der Arbeiten wird die Wasserversorgung weitestgehend aufrechterhalten und allenfalls kurzzeitig unterbrochen. Über planmäßige Unterbrechungen will die Stadt die Anlieger rechtzeitig informieren. Der Baubeginn ist für die zweite Septemberwoche geplant.