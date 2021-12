In dritter Generation: Feuerwehrmann aus Leidenschaft

Moritz Weyl ist 27 Jahre alt und lebt mit seiner Frau Christin in Dillenburg. Er arbeitet als Betriebselektriker bei der Firma Cohline in Dillenburg. Weyl, der in seiner Freizeit gerne Fahrrad fährt, ist von kleinauf eng mit der Feuerwehr verbunden. Bis zuletzt war sein Vater Wehrführer in Dillenburg. Ein Amt, das auch sein Opa in der Vergangenheit ausübte.