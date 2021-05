Infohaus zieht ins Wetzlarer Kreishaus ein

Das Infohaus "Ankommen in Deutschland" steht nun für zunächst eineinhalb Jahre in der Ausländerbehörde des Lahn-Dill-Kreises und bietet Materialien in 30 Sprachen. Foto: Lahn-Dill_Kreis

WETZLAR/DILLENBURG - Das Infohaus "Ankommen in Deutschland" zieht in die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises am Karl-Kellner-Ring in Wetzlar ein. Deutsch üben, in Deutschland leben, Hilfe finden - zu diesen und weiteren Themen bietet das Infohaus viele Informationen. An dem Holzhäuschen können sich Neuzugewanderte mittels Infomaterialien in 30 Sprachen informieren und orientieren.

Das "Vielfaltszentrum - WIR im Lahn-Dill-Kreis" hatte sich beim Goethe-Institut beworben und sich dafür starkgemacht, dass eines von bundesweit 35 Infohäusern in den Lahn-Dill-Kreis kommt.

"Das Infohaus steht zunächst für eineinhalb Jahre in unserer Ausländerbehörde. Ein tolles Projekt, von dem wir hoffen, dass es gut genutzt wird und ankommt", erklärt Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand. Ziel sei es, den Zugang zu Informationen zu erleichtern und sprachliche Kompetenzen zu fördern.

Anlaufpunkt bietet Chance zu Vernetzung und Austausch

Das Infohaus soll ein erster Anlaufpunkt für alle sein, die neu in Deutschland sind, und bietet die Möglichkeit für Vernetzung und Austausch. Informationsmaterial zur Schul- und Berufswelt in Deutschland sowie Kontakte für Beratungsangebote stehen darin zur freien Verfügung. Außerdem steht ein Tablet mit informativen und nützlichen Apps bereit. Hier kann man seine Orientierung in Deutschland testen oder Deutsch-Übungen machen. Interessierte haben auch Zugang zum Webportal "Mein Weg nach Deutschland" sowie zur Integreat-App für den Lahn-Dill-Kreis. Das Infohaus wird täglich gereinigt. Außerdem stehen einmalige Überzieher für die Kopfhörer bereit, um die Informationen pandemiegerecht zugänglich zu machen.