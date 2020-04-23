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Donnerstag, 23.04.2020 - 16:48
2 min

"Inklusivminuten" informieren Menschen mit und ohne Behinderung

Sascha Kirchhoff aus Dillenburg startet einen Spotify-Podcast. Über aktuelle Themen sprechen darin Menschen mit Behinderung, Experten und Stargäste - bei der Premiere Karl Lauterbach.

"Inklusivminuten" heißt der Podcast, in dem Sascha Kirchhoff Menschen mit Behinderung, Experten und "Stargäste" zu einem aktuellen Thema zu Wort kommen lässt. Hier spricht er gerade mit Christina Klemm über Arbeit. Foto: Katrin Weber

"Inklusivminuten" heißt der Podcast, in dem Sascha Kirchhoff Menschen mit Behinderung, Experten und "Stargäste" zu einem aktuellen Thema zu Wort kommen lässt. Hier spricht er gerade mit Christina Klemm über Arbeit. Foto: Katrin Weber

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"Inklusivminuten" heißt der Podcast, in dem Sascha Kirchhoff Menschen mit Behinderung, Experten und "Stargäste" zu einem aktuellen Thema zu Wort kommen lässt. Hier spricht er gerade mit Christina Klemm über Arbeit. Foto: Katrin Weber

"Inklusivminuten" heißt der Podcast, in dem Sascha Kirchhoff Menschen mit Behinderung, Experten und "Stargäste" zu einem aktuellen Thema zu Wort kommen lässt. Hier spricht er gerade mit Christina Klemm über Arbeit. Foto: Katrin Weber

So sieht der Podcast "Inklusivminuten" von Sascha Kirchhoff auf Spotify aus. Screenshot: Katrin Weber

So sieht der Podcast "Inklusivminuten" von Sascha Kirchhoff auf Spotify aus. Screenshot: Katrin Weber

Stargast bei der Premiere von "Inklusivminuten": der Bundestagsabgeordnete und SPD-Gesundheitsfachmann Karl Lauterbach. Archivfoto: Rainer Jensen/dpa

Stargast bei der Premiere von "Inklusivminuten": der Bundestagsabgeordnete und SPD-Gesundheitsfachmann Karl Lauterbach. Archivfoto: Rainer Jensen/dpa

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