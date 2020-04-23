"Inklusivminuten" informieren Menschen mit und ohne Behinderung

"Inklusivminuten" heißt der Podcast, in dem Sascha Kirchhoff Menschen mit Behinderung, Experten und "Stargäste" zu einem aktuellen Thema zu Wort kommen lässt. Hier spricht er gerade mit Christina Klemm über Arbeit. Foto: Katrin Weber
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