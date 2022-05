Interkulturelle Woche im Lahn-Dill-Kreis: Veranstalter gesucht

Alle, die sich an der "Interkulturellen Woche" im Lahn-Dill-Kreis beteiligen möchten, können sich ab jetzt beim Vielfaltszentrum der Kreisverwaltung anmelden. Symbolfoto: Main-Taunus-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG - Vielfalt, Offenheit, Zusammenhalt: Wie diese Werte im Lahn-Dill-Kreis gelebt werden, sollen Organisationen, Institutionen und Kommunen während der "Interkulturellen Woche" zeigen. Vom 21. September bis 2. Oktober werden unter dem Motto "#offengeht" ganz verschiedene Aktionen geplant.

Ob Lesung, Ausstellung, Filmabend, Diskussionsrunde, Konzert oder ein ganz anderes kulturelles, integratives Projekt - alle, die sich an der "Interkulturellen Woche" beteiligen möchten, können sich ab jetzt beim Vielfaltszentrum der Kreisverwaltung "Wir im Lahn-Dill-Kreis" anmelden: per E-Mail an wir@lahn-dill-kreis.de oder telefonisch unter 0 64 41-4 07 14 77 sowie 0 64 41-4 07 14 87. Eine Rückmeldung ist bis zum 15. Juli erwünscht.

Das Vielfaltszentrum koordiniert zum vierten Mal die "Interkulturelle Woche" im Kreis und nimmt nicht nur die Anmeldungen entgegen, sondern weist auch auf finanzielle Fördermöglichkeiten hin. Im Vorfeld der "Interkulturellen Woche" veröffentlicht es zudem das ausführliche Programm online und wird selbst die Auftaktveranstaltung am 21. September zum Thema "Antisemitismus im Sport" gestalten. In die Woche fällt auch der "Tag des Flüchtlings" am 30. September.