Internetkriminelle im Visier der Staatsanwaltschaft Wetzlar

Die Staatsanwaltschaft in Wetzlar ist eine Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Limburg, sie ist zuständig für alle Straftaten im Altkreis Wetzlar sowie den Großteil der Delikte im alten Dillkreis.

So bearbeitet die Ermittlungsbörde mit Sitz im Wetzlarer Spilburggelände neben sämtlichen Delikten im Altkreis Wetzlar die weniger schwerwiegende Fälle sowie die Kapitaldelikte, also Mord und Totschlag, im alten DillkreisFür die weiteren Verbrechen im ehemaligen Dillkreis ist die personell besser ausgestattete Zentrale in Limburg zuständig.

In der Wetzlarer Staatsanwaltschaft arbeiten sieben Staatsanwälte sowie drei Amtsanwälte (Rechtspfleger, die nach Weiterbildungen vermeintlich nicht so schwerwiegende Fälle, wie zum Beispiel Beleidigungen, Nötigungen und vor allem Straßenverkehrsdelikte bearbeiten).

Die Limburger Staatsanwaltschaft ist fast doppelt so groß, dort sind 14 Staatsanwälte und vier Amtsanwälte beschäftigt.

In den vergangenen beiden Jahren sind bei der Staatsanwaltschaft Wetzlar jeweils rund 14 000 neue Fälle eingegangen, alles Delikte im Lahn-Dill-Kreis. In etwa so viele Fälle hat die Behörde allerdings auch jeweils abgearbeitet. Das macht knapp sechs Kriminalfälle pro Arbeitstag und Ankläger.