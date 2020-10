Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis steigt auf 142,05

Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises mit Sitz in Herborn. Archivfoto: Katrin Weber

WETZLAR/HERBORN - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis steigt weiter an. Von 119,95 (Stand Montag 26. Oktober) auf nun 142,05 (Stand Dienstag). Erst am Dienstagmorgen tagte der Krisenstab des Kreises außerplanmäßig, berichtet Kreis-Pressesprecherin Nicole Zey. Am Mittwoch tagt der Stab direkt wieder, dann auch zusammen mit Vertretern des Hessischen Innenministeriums.

Das sollte bereits ab einer Überschreitung des Inzidenzwertes von 75, das war am Freitag, 23. Oktober, im Lahn-Dill-Kreis, die Steuerung weiterer Maßnahmen übernehmen. Dann soll auch besprochen werden, ob der Lahn-Dill-Kreis weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie plant.

Einen Fehler hatte es bei der Ermittlung der aktuellen Zahl der aktiven Coronafälle gegeben. Die hatte am Sonntag laut Kreis bei 444 gelegen: ein Rechenfehler. Richtig ist, dass die Zahl der aktiven Coronafälle am Sonntag bei 397 gelegen hatte. Die Zahl ergibt sich aus der Gesamtzahl der durch einen Test nachgewiesenen Infizierten abzüglich der wieder Genesenen und abzüglich der Verstorbenen, die ebenfalls durch einen Test bestätigt wurden.