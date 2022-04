Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen hat im Lahn-Dill-Kreis am Sonntag, 24. April, bei 1042,7 gelegen. Das hat das Robert-Koch-Institut mitgeteilt. Am Freitag lag sie bei 1046,3. Die Hospitalisierungsinzidenz in Hessen lag am Sonntag bei 5,12, gegenüber 4,61 am Freitag. Der Lahn-Dill-Kreis veröffentlicht am Wochenende keine eigene Corona-Statistik.