Inzidenz sinkt auf 1803,3

WETZLAR/DILLENBURG - Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises hat am Donnerstag 683 Neuinfektionen (Mittwoch: 840) mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: Donnerstag, 31. März, 7.30 Uhr). Die Inzidenz im Kreis liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1803,3 (Mittwoch: 1840,4). Die Hospitalisierungsinzidenz betrug in Hessen am Mittwoch 7,47 (Mittwoch: 7,61). Im Lahn-Dill-Kreis sind 295 Personen in Verbindung mit dem Virus gestorben.

Im Klinikum Wetzlar werden 31 nachweislich Covid-19-Kranke stationär behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Im Klinikum Dillenburg werden sechs Covid-19-Kranke stationär behandelt.