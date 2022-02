Inzidenz steigt auf 1636,32

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises hat seit Montag 409 Neuinfektionen mit dem Coronavirus (Stand: Dienstag, 15. Februar, 7.30 Uhr) gemeldet. Die Inzidenz steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 1636,32 (Montag: 1556,2). Die Hospitalisierungsinzidenz für Hessen lag am Dienstag Freitag bei 7,53 (Montag: 6,71).

Im Lahn-Dill-Kreis haben sich seit Ausbruch des Coronavirus am 28. Februar 2020 bis heute nachweislich 35 270 Menschen mit dem Virus angesteckt. 273 Personen sind in Verbindung mit dem Virus gestorben. 26 524 Menschen gelten als genesen. 62 701 Menschen konnten bisher aus der Quarantäne entlassen werden. Derzeit befinden sich 229 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Im Klinikum Wetzlar werden 15 Patienten mit der durch einen PCR-Test nachgewiesenen Diagnose Covid-19 stationär sowie vier auf der Intensivstation behandelt. Im Klinikum Dillenburg werden drei Patienten mit der nachgewiesenen Diagnose Covid-19 stationär behandelt.