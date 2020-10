Inzidenzwert im Lahn-Dill-Kreis beträgt am Samstag 38,67

Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises in Herborn. Foto: Jörgen Linker

Wetzlar/Dillenburg - Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag, 17. Oktober, dass der Inzidenzwert für den Lahn-Dill-Kreis die kritische Marke von 50 überschritten hat. Die Nachricht wird am Vormittag unter anderem via Radio verbreitet. Kurz darauf meldet sich Landkreis Wolfgang Schuster über Facebook zu Wort, korrigiert den Wert auf 38,67. Was stimmt denn nun?

In seinem Post erklärt Schuster: "Nach wie vor bestehen Differenzen zu den Zahlen des RKI und des Landes. Vermutlich liegt es an der verzögerten Eingabe der Daten in das Programm SurvNet".

In seinem Post weist Landrat Schuster auf die Differenzen der Zahlen des Landkreises zu jenen des RKI hin. (Facebook/Wolfgang Schuster)

Diese Zeitung hatte jüngst in einem Artikel über den zeitlichen Verzug der RKI-Zahlen gegenüber denen des Landkreises aufgeklärt. Darin heißt es unter anderem:

"Nach Angaben der Kreisverwaltung übermittelt das Gesundheitsamt die Daten der aktuellen Fälle mittels einer vom RKI zur Verfügung gestellten Software an das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG) übermittelt. Die Landesbehörde übertrage die Daten dann, teilweise mehrmals täglich, an das RKI. Die Eingabe der Daten sei aufwendig und könne nur von bestimmten Mitarbeitenden durchgeführt werden. Hinzu komme, dass die Kontaktpersonennachverfolgung zurzeit einen hohen Arbeitsaufwand für das Gesundheitsamt darstelle. So könne es bei der Übermittlung dieser Daten zu Verzögerungen kommen."

Auch die Presestelle des RKIs erklärte auf Anfrage: "Die Gesundheitsämter und Länder haben immer die neueren Zahlen."

Beim Betrachten der gemeldeten Zahlen von RKI und Landkreis in den vergangenen Tagen fällt auf, dass das Robert-Koch-Institut am Donnerstag noch eine Inzidenz von gerade mal 16,2 für den Lahn-Dill-Kreis ausgewiesen hatte. Der Inzidenzwert, den das Gesundheitsamt des Kreises am selben Tag meldete, lag deutlich höher - bei 39,8. Vermutlich hatte das RKI zu diesem Zeitpunkt einige Infizierte aus dem Lahn-Dill-Kreis noch nicht eingerechnet. Am Samstag meldet das RKI nun 50,5, der Kreis dagegen lediglich 38,67.