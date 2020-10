Inzidenzwert steigt im Lahn-Dill-Kreis auf 71,42

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Im Risikogebiet Lahn-Dill-Kreis gelten ab Samstag strengere Regeln zur Eindämmung des Covid-19-Virus. Angesichts rasch steigender Corona-Neuinfektionen reagiert der Kreis mit zwei neuen Allgemeinverfügungen, die konsequente Beschränkungen und insbesondere die Einschränkung von Kontakten vorsehen. Die strengeren Beschränkungen treten am Samstag in Kraft.

Dann gilt eine Sperrzeit für Gaststätten, Kneipen, Restaurants und Bars von 23 bis 6 Uhr. Für Besucherinnen und Besucher gilt weiterhin: Außerhalb des eigenen Sitzplatzes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Während dieser Zeit ist in der Öffentlichkeit zudem sowohl der Konsum als auch die Abgabe von Alkohol zum Sofortverzehr untersagt.

Bei öffentlichen Veranstaltungen, in öffentlichen Einrichtungen, bei Trauerfeierlichkeiten, in Kirchen und vergleichbaren Räumlichkeiten von Glaubensgemeinschaften muss auch am eigenen Sitzplatz eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Für private Feierlichkeiten in öffentlichen oder eigens angemieteten Räumen wird eine Höchstteilnehmerzahl von zehn Personen festgelegt. Für Feiern oder Treffen in Privaträumen empfiehlt der Landkreis ebenfalls, die Teilnehmerzahl von zehn Personen aus höchstens zwei Hausständen nicht zu überschreiten.

Öffentliche Veranstaltungen werden in der Regel auf höchstens 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt. Mehr Teilnehmende können nur ausnahmsweise gestattet werden.

Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen dürfen jeweils an drei Tagen durch maximal zwei Personen für jeweils eine Stunde besucht werden. Ehepaare bzw. verpartnerte Personen, die in der Einrichtung leben, können gemeinsam besucht werden.

In Sitzungen oder Versammlungen von kommunalen Gremien sowie in Sitzungen, an denen mehr als zehn Personen in einem geschlossenen Raum teilnehmen, hat der Landkreis neue Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung festgelegt. Danach muss eine Maske beim Betreten und Verlassen des Raumes sowie beim Bewegen innerhalb der Räumlichkeit getragen werden.

Für Versammlungen gilt weiterhin, dass für eine mögliche Kontakt-Nachverfolgung Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmer erfasst werden müssen.

Wie dringlich die neuen, strengeren Beschränkungen sind, machen auch die aktuellen Zahlen deutlich. Am gestrigen Donnerstag war die Sieben-Tage-Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis auf 71,42 gestiegen, womit sie nur noch knapp unter dem nächsten Grenzwert von 75 liegt. Wird der überschritten, tritt die nächste Stufe des Eskalationskonzepts des Landes Hessen in Kraft. Das bedeutet wiederum, dass möglicherweise schon am Freitag die gerade verhängten Beschränkungen noch einmal verschärft werden könnten.

"Die Fachleute unseres Krisenstabes sind dabei, sich die Lage genau anzuschauen und eine Neubewertung vorzunehmen. Ausbruchsgeschehen werden analysiert und eingeordnet", erklärte dazu Landrat Wolfgang Schuster, der sich selbst in Quarantäne befindet. Man werde stets mit Maß und Ziel vorgehen, versprach Schuster mit Blick auf weitere Verschärfungen.

Zugleich mahnte der Landrat zur Besonnenheit: "Es war abzusehen, dass die Zahlen steigen. Eines ist nun für uns alle wichtig: Wir dürfen nicht in Panik verfallen."

Erst am Vortag war der Inzidenzwert im Kreis erstmals auf über 50 geklettert und hatte damit eine Einordnung als Risikogebiet ausgelöst.