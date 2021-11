"Ironman" Selbach aus Oberscheld spendet 11 343 Euro

Übergabe des symbolischen Schecks: Christoph Selbach (l). mit Klinik-Geschäftsführer Clemens Stafflinger. Foto: Ironman-Hilfe

DILLENBURG-NIEDERSCHELD - Trotz Verletzungs- und corona-bedingter Wettkampfpause ist Christoph Selbach auch im zehnten Jahr seines Engagements "Ironman-Hilfe Kinderrheuma" für die Rheuma-Kinderklinik fleißig am Spendensammeln. Kürzlich konnte der Triathlet aus Oberscheld wieder 11 434,10 Euro an das Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugendrheumatologie überweisen.

Selbach überreichte den symbolischen Scheck am Kliniksitz in Garmisch-Partenkirchen an Geschäftsführer Clemens Stafflinger. Damit stieg die Gesamtspendensumme, die der Triathlet für das dortige Projekt der 3D-Bewegungsanalyse des Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendrheumatologie gespendet hatte, auf rund 137 000 Euro. "Mit Ihrer enormen Ausdauer, Ihrer Willenskraft und Ihrem privaten Engagement bei Rheuma und Sport sind Sie für uns alle ein großes Vorbild", so Stafflinger.

2009 erkrankte Selbach an Rheuma. Seit dem Tag, als er von seiner Krankheit erfuhr, ist Christoph Selbach sportlich aktiv. Angefangen mit dem Laufen, dann Radfahren und nun in der Disziplin Triathlon.

Mit Sport und Ausdauer zurück ins Leben gekämpft

Mit intensiver Physio- und Sporttherapie hat er sich zurück ins Leben gekämpft. Mit seinen sportlichen Aktivitäten und seinem Spendenlauf-Projekt 'Ironman-Hilfe-Kinderrheuma' ist Christoph Selbach inzwischen zu einem Botschafter für rheumakranke Kinder und Jugendliche geworden.