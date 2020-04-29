Mittwoch, 29.04.2020 - 23:00
4 min
Ist das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises stark genug?
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
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114 ANZEIGEN BEIM GESUNDHEITSAMT
Bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz (unter anderem Kontaktverbot) sind die Gesundheitsämter zuständig. Beim Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises sind bislang 114 Anzeigen eingegangen. Das teilte die Pressestelle der Kreisverwaltung auf Anfrage mit.
Bis auf zwei unerlaubte Öffnungen von Fitnessstudios handele es sich dabei ausnahmslos um Kontaktverstöße (Ansammlung von Gruppen von mehr als zwei Personen, die nicht im selben Haushalt leben).
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Weiterführende Links
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