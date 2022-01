Jagdscheine jetzt verlängern

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Jäger im Lahn-Dill-Kreis haben jetzt wieder die Möglichkeit, die Gültigkeit ihrer Jagdscheine zu verlängern.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Verlängerung auch in diesem Jahr ausschließlich auf dem Postweg an die Untere Jagdbehörde des Lahn-Dill-Kreises, Karl-Kellner Ring 51, 35567 Wetzlar oder per Einwurf im Hausbriefkasten möglich.

Die Untere Jagdbehörde des Lahn-Dill-Kreises bittet darum, Anträge möglichst bis Ende Februar 2022 einzureichen, um eine Rücksendung vor dem 1. April gewährleisten zu können. Folgende Unterlagen müssen vorgelegt werden:

W Jagdscheinheft (bei erforderlicher Neuausstellung werden zwei aktuelle Passbilder benötigt).

W Antrag auf Verlängerung des Jagdscheines ist abrufbar: https://tinyurl.com/ ykyamw3w

W Kopie des Personalausweises oder Reisepasses.

W Nachweis über eine bestehende Jagdhaftpflichtversicherung.

Fragen zur Ausstellung und Verlängerung von Jagdscheinen können gestellt werden an Volkmar Peter, Telefon 0 64 41-4 07 24 00, oder per E-Mail an: volkmar.peter@lahn-dill-kreis.de